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Media, Ornella Muti e sua figlia vogliono cittadinanza russa

Keystone-SDA

Naike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa… Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”, ha affermato la cantante.

“Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi… Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha aggiunto Rivelli.

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