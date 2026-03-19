Media, riapre il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto

Keystone-SDA

Il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto è stato riaperto oggi, secondo quanto riportato da media egiziani legati allo Stato, per la prima volta da quando Israele lo aveva chiuso il 28 febbraio, in occasione del lancio di attacchi contro l'Iran insieme agli Stati Uniti.

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(Keystone-ATS) Al-Qahera News, vicina ai servizi segreti egiziani, ha affermato che il valico è stato riaperto “in entrambe le direzioni” e ha trasmesso filmati che mostrano un piccolo numero di palestinesi, tra cui alcuni che avevano ricevuto cure mediche in Egitto, mentre si preparano ad attraversare il confine dal lato egiziano per tornare a Gaza. I filmati mostravano anche diverse ambulanze in attesa di accogliere pazienti palestinesi provenienti dalla Striscia.