Media, Trump pensa di impedire ingresso alle donne incinte

Keystone-SDA

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Dopo aver perso la causa sulla cittadinanza per diritto di nascita presso la Corte Suprema, i collaboratori del presidente Donald Trump e gli alleati del Maga hanno virato verso un nuovo piano: impedire l'ingresso negli Stati Uniti alle donne straniere incinte.

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(Keystone-ATS) Lo scrive Axios, secondo cui la proposta aprirebbe una nuova battaglia sull’immigrazione riguardante gravidanza, viaggi e cittadinanza, spostando il dibattito dalla contestazione dei diritti dei bambini nati negli Stati Uniti alla limitazione di chi può entrare nel Paese.

“Il presidente Trump rimane totalmente impegnato a proteggere il valore della cittadinanza americana per nascita, ed è per questo che, a seguito della sentenza, ha incaricato il Congresso di intervenire immediatamente per affrontare la questione”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ad Axios in una dichiarazione inviata via e-mail. “Il Dipartimento di Giustizia darà inoltre priorità alle indagini sui casi di ‘turismo della nascita’. L’amministrazione Trump dispone di molti strumenti per salvaguardare la cittadinanza americana”.

“Le leggi penali degli Stati Uniti vietano già le condotte inerenti a molti di questi cosiddetti schemi di ‘turismo della nascita’”, ha scritto il vice procuratore generale Colin McDonald in un promemoria inviato a X. “Ad esempio, molti di questi schemi iniziano con una falsa richiesta di visto, con menzogne sullo scopo o sulla durata del viaggio negli Stati Uniti”.

Il cosiddetto ‘turismo della nascita’ si verifica quando i visitatori si recano negli Stati Uniti specificamente per partorire e garantire al proprio figlio la cittadinanza statunitense. Il governo Usa, ricorda Axios, non tiene traccia del numero di bambini nati da genitori stranieri, ma stime esterne indicano una cifra compresa tra 20’000 e 26’000 casi all’anno. Per dare un’idea del contesto, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), nel 2025 negli Stati Uniti sono nati 3,6 milioni di bambini, il che rende il ‘turismo della nascita’ relativamente raro.