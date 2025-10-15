The Swiss voice in the world since 1935
Media, uno dei quattro corpi restituiti a Israele non è tra ostaggi

Keystone-SDA

Uno dei quattro corpi restituiti a Israele da Gaza durante la notte non è quello di un ostaggio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato un funzionario della sicurezza, scrive Ynet, specificando che solo tre dei quattro corpi consegnati da Hamas appartengono a israeliani rapiti durante l’assalto del 7 ottobre 2023 e che sono Eitan Levy, Tamir Nimrodi e Uriel Baruch.

L’Istituto di Medicina Legale Abu Kabir ha confermato le identificazioni questa mattina: il quarto corpo, inizialmente ritenuto di un altro ostaggio, è stato accertato non appartenente a un israeliano, ma non vi sono dettagli sull’identità del corpo o sulle circostanze del suo trasferimento.

