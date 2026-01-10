Media, Zelensky e Trump sigleranno accordo ricostruzione a Davos

Keystone-SDA

Ucraina e Stati Uniti stanno pianificando di firmare un accordo per la ricostruzione del Paese invaso durante il World Economic Forum (WEF) a Davos.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive il Telegraph citando funzionari occidentali, secondo cui Volodymyr Zelensky e Donald Trump dovrebbero incontrarsi e finalizzare l’accordo a margine dell’incontro nei Grigioni.

Il presidente ucraino sperava di recarsi alla Casa Bianca la prossima settimana per concludere sia il piano di prosperità economica che un accordo sulle garanzie di sicurezza, ma i suoi alleati europei nella “coalizione dei volenterosi” hanno sconsigliato il viaggio, suggerendo invece il Forum economico mondiale come alternativa più adatta per incontrare Trump, scrive il Telegraph.

Il piano, hanno detto i funzionari citati, è di utilizzare l’incontro per finalizzare l’accordo economico, un capitolo chiave della proposta per porre fine alla guerra con la Russia. Il piano mira a raccogliere circa 800 miliardi di dollari in un decennio per ricostruire l’Ucraina e rilanciare la sua economia, affermano i funzionari ucraini.

Kiev spera che, offrendo a Washington una partecipazione nella ricostruzione postbellica, il presidente degli Stati Uniti sarà più propenso a offrire solide garanzie di sicurezza.