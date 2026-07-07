Media russi, i 430 droni ucraini verso Mosca sono un record

Keystone-SDA

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L'attacco con i droni contro Mosca tentato dall'Ucraina nella notte è stato il più massiccio degli ultimi due anni.

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(Keystone-ATS) Lo stima l’agenzia russa TASS basate sui dati forniti dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin secondo il quale oltre 430 droni si sono diretti verso la regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e la notte.

“Le difese aeree ne hanno abbattuti la maggior parte mentre si avvicinavano da lontano, mentre 36 velivoli senza pilota nemici sono stati distrutti nei pressi di Mosca”, ha scritto il sindaco .

Intanto, una persona è rimasta uccisa in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. I raid sono stati compiuti con l’uso di droni a lungo raggio da parte dell’Ucraina. Lo hanno riferito funzionari ucraini. Il governatore regionale ad interim di Belgorod, Aleksandr Shuvaev, ha affermato che diversi attacchi missilistici ucraini hanno preso di mira la città e il distretto circostante.

“Nel villaggio di Belovskoye, un civile è stato ucciso a seguito del primo attacco missilistico”, ha dichiarato Shuvaev sulla piattaforma statale MAX. Ha aggiunto che gli attacchi hanno provocato un incendio in un’infrastruttura nella città di Belgorod e che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.