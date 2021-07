Meno medicine non fanno peggiorare la salute degli anziani

I pazienti anziani che soffrono di diverse malattie croniche potrebbero prendere meno farmaci senza peggiorare la salute. L'86% di loro riceve infatti farmaci inutili o inappropriati, secondo uno studio europeo guidato dall'Inselspital di Berna. KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

13 luglio 2021

I pazienti anziani che soffrono di diverse malattie croniche potrebbero prendere meno farmaci senza che le loro condizioni di salute peggiorino. Quasi nove su dieci di loro ricevono infatti farmaci inutili o inappropriati.

È quanto risulta da un progetto di ricerca europeo su circa 2000 persone, guidato dall'Inselspital e dall'Università di Berna e pubblicato dal "British Medical Journal". Lo studio dimostra chiaramente che il numero di medicinali prescritti e la durata dei singoli trattamenti farmacologici possono essere ridotti senza peggiorare la salute del paziente.

Il gruppo di ricercatori ha usato un programma per identificare le prescrizioni errate o eccessive di medicinali, scoprendo così che l'86% dei malati cronici aveva ricevuto preparati inutili e potenzialmente dannosi, precisa un comunicato odierno dell'Inselspital.

Di conseguenza il trattamento farmacologico ha potuto essere migliorato nel 62% dei pazienti. E in generale le dosi sono state ridotte senza un deterioramento della salute.

I ricercatori bernesi non hanno tuttavia riscontrato meno ricoveri ospedalieri rispetto al gruppo di controllo. Ciò - spiega Nicolas Rodoni, capo della ricerca - si può imputare al fatto che non tutti i consigli per migliorare le cure sono stati attuati. Pertanto, i ricercatori ritengono che "una consulenza più intensa e un miglior rispetto delle raccomandazioni sui farmaci dovrebbero in definitiva portare a una riduzione dei ricoveri in ospedale".

Lo studio, diretto dal dipartimento di medicina interna generale dell'Inselspital di Berna, è stato condotto in quattro Paesi europei e ha incluso persone oltre i settant'anni che soffrivano di almeno tre malattie croniche e prendevano regolarmente cinque o più farmaci.

