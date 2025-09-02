The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Mercato automobilistico: leggera crescita in agosto

Il mercato delle automobili nuove in Svizzera ha registrato una leggera ripresa nel mese di agosto, trainato in particolare dalle auto ibride plug-in. Tuttavia finora il bilancio annuale è ancora negativo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corso dell’ottavo mese, tradizionalmente debole, sono state immatricolate 16’136 nuove autovetture in Svizzera e nel Liechtenstein, con un aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente, ha comunicato oggi l’associazione degli importatori Auto-Svizzera.

Dall’inizio dell’anno sono state messe in circolazione 148’898 nuove auto, con un calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In agosto la domanda di veicoli completamente elettrici è leggermente diminuita rispetto allo stesso mese di un anno fa con una quota di mercato che è scesa dal 21,5% al 20,2%, indica l’associazione. I veicoli ibridi plug-in hanno rappresentato il 12,3% delle nuove immatricolazioni, rispetto al 7,7% dell’anno precedente.

