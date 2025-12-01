Merz, immatricolare auto ibride anche dopo il 2035

Keystone-SDA

"Dopo il 2035, oltre ai veicoli puramente elettrici a batteria, dovrebbero continuare ad essere immatricolate auto con doppio sistema di propulsione composto da motore a batteria e motore a combustione"

(Keystone-ATS) “Ciò a condizione che le emissioni residue nei settori automobilistico e dei carburanti siano compensate” lo scrive il cancelliere federale tedesco in una lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Nella lettera inviata alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, Friedrich Merz spinge per una regolamentazione delle emissioni di Co2 “tecnologicamente neutra, flessibile e realistica”. Nel testo la parola flessibilità è in grassetto. Per Merz occorre garantire la competitività del settore automobilistico “in un futuro climaticamente neutro, è necessaria una regolamentazione europea che combini protezione del clima, forza industriale e innovazione tecnologica”.

Senza dimenticare che alle sfide già presenti per il settore “si aggiungono pratiche commerciali sleali e sovvenzioni nei paesi terzi, che falsano la concorrenza e compromettono la sicurezza della pianificazione e degli investimenti”.