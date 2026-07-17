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Merz, la Germania parteciperà a esercitazione nucleare con Francia

Keystone-SDA

"La Germania parteciperà quest'anno a un'esercitazione nucleare con le forze armate francesi". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La collaborazione tra Germania e Francia è essenziale in un momento in cui la Russia minaccia la nostra sicurezza, la Repubblica Popolare Cinese mette a dura prova la nostra economia e il partenariato transatlantico ha perso la sua natura scontata”.

“L’amicizia con la Francia e il nostro comune impegno per un’Europa unita sono al centro della politica estera tedesca. Contiamo su di voi e voi potete contare su di noi”, ha detto Merz. “Il fatto di essere così uniti in questi tempi difficili è di inestimabile valore per entrambi i nostri Paesi”, ha aggiunto.

Un ruolo chiave per la nostra sicurezza – ha poi proseguito il cancelliere tedesco – è rivestito dal nostro impegno comune per l’Ucraina. Francia e Germania hanno dato contributi essenziali in tal senso e continueranno a farlo, dal punto di vista diplomatico, finanziario e militare”. “Il nostro obiettivo è una pace che rispetti la sovranità dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa”.

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