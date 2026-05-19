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Merz, vogliamo approfondire le relazioni con la Svizzera

Merz, vogliamo approfondire le relazioni con la Svizzera
Merz, vogliamo approfondire le relazioni con la Svizzera Keystone-SDA

"La Germania e la Svizzera sono vicine linguisticamente e geograficamente per decine di migliaia di pendolari. Le economie di entrambi i Paesi ne traggono vantaggio".

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(Keystone-ATS) Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino in conferenza stampa con il presidente della Confederazione Guy Parmelin.

“La Germania – ha aggiunto Merz – è il più grande partner commerciale della Svizzera, vogliamo approfondire ulteriormente queste relazioni investendo nelle infrastrutture”.

Porre fine al programma nucleare militare

Sempre secondo Merz, i due Paesi sono fortemente dipendenti dalle esportazioni e prosperano grazie a rotte commerciali aperte. “Pertanto, il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz rappresenta una battuta d’arresto per entrambi” gli Stati, ha sottolineato.

“Stiamo quindi lavorando con i nostri partner – ha proseguito Merz – per ripristinare la libertà delle rotte marittime il prima possibile. Se si verificheranno le condizioni necessarie, la Germania sarà pronta a contribuire con le proprie capacità militari. Tuttavia, affinché ciò accada, l’Iran deve sedersi al tavolo dei negoziati, smettere di temporeggiare, di tenere in ostaggio la regione e il mondo intero e soprattutto porre fine al suo programma nucleare militare”.

Seguiamo con attenzione visita Putin a Pechino

Merz ha pure affermato di stare “seguendo ovviamente con molta attenzione la visita del presidente Putin a Pechino”.

“Non ci aspettiamo cambiamenti fondamentali ora nelle relazioni strategiche tra Russia e Cina ma associamo naturalmente questa visita alla speranza che il presidente Xi influenzi il presidente Putin per porre fine a questa guerra in Ucraina che non può vincere”, ha detto ancora il cancelliere tedesco.

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