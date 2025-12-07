The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Merz allo Yad Vashem, ‘la Germania deve difendere Israele’

Keystone-SDA

"Manterremo viva la memoria del terribile crimine della Shoah commesso dai tedeschi contro il popolo ebraico". Lo ha scritto sul libro degli ospiti dello Yad Vashem il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita in Israele, citato dall'agenzia Dpa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Qui, allo Yad Vashem, si può percepire la duratura responsabilità storica della Germania: la Germania deve difendere l’esistenza e la sicurezza di Israele. Questo è un elemento fondamentale e inalterabile delle nostre relazioni, per sempre”, ha aggiunto il cancelliere che, dopo la visita al memoriale dell’Olocausto di Gerusalemme incontrerà, il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR