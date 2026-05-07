Messico, quasi raddoppiati gli omicidi di giornalisti nel 2025

Keystone-SDA

Otto giornalisti sono stati uccisi o risultano scomparsi in Messico dall'inizio del 2025, quasi il doppio rispetto ai quattro omicidi registrati nell'intero 2024.

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(Keystone-ATS) È quanto denuncia un rapporto pubblicato oggi dall’organizzazione britannica per la libertà di stampa Article 19, secondo cui il Messico resta il Paese dell’America Latina più pericoloso per i reporter.

Nel dettaglio, il rapporto segnala sette omicidi e una sparizione, oltre a 53 aggressioni fisiche contro giornalisti. Gli episodi più gravi si sono verificati negli Stati di Durango, Guanajuato, Guerrero, Sonora e nello Stato del Messico, aree segnate dalla presenza di gruppi criminali e alti livelli di violenza.

Article 19 denuncia inoltre un aumento delle intimidazioni giudiziarie contro la stampa, con 153 casi documentati nel 2025. In quasi un terzo delle aggressioni denunciate dalle vittime o dalle famiglie, i responsabili indicati sarebbero funzionari pubblici.