Messico, sale a 42 il bilancio dei morti per le piogge

Le ultime dichiarazioni del governo messicano riportano 42 morti e 27 dispersi a causa delle intense piogge che hanno devastato 117 comuni in tutto il Paese.

(Keystone-ATS) La presidente Claudia Sheinbaum, accompagnata dai rappresentanti del Coordinamento nazionale della Protezione civile, ha guidato una riunione virtuale con i governatori dei cinque Stati più colpiti.

“Continuiamo – ha scritto la titolare dell’esecutivo su X – ad affrontare l’emergenza a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro e San Luis Potosí, in coordinamento con i governatori e le autorità federali. Il Comitato nazionale di emergenza è in sessione permanente”.

