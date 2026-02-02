Messico: 1’190 militari cercano i 10 minatori rapiti
Su ordine della presidente Claudia Sheinbaum, 1'190 militri sono stati inviati nel comune di Concordia per localizzare i 10 dipendenti della miniera d'argento, di proprietà dell'azienda canadese Vizsla Silver, sequestrati lo scorso 23 gennaio.
(Keystone-ATS) Si tratta di un dispiegamento di forze mai visto prima nello Stato messicano di Sinaloa.
L’operazione coordinata dal ministro della Difesa, oltre a effettivi dell’esercito, delle forze speciali e della Guardia Nazionale, si avvale anche del supporto aereo di tre elicotteri da combattimento e due velivoli militari.
Il governatore Rubén Rocha Moya ha sottolineato l’eccezionalità della misura, mai adottata prima con tale intensità per la ricerca di persone scomparse nella regione.
Tra gli ostaggi figurano ingegneri, geologi e responsabili della sicurezza. Le indagini puntano su una cellula criminale legata ai “Los Chapitos”, i figli di Joaquín “El Chapo” Guzmán, attualmente impegnati in una violenta disputa territoriale contro la fazione rivale di “El Mayo” Zambada.
Il conflitto, che mira al controllo delle risorse minerarie e del territorio, ha già provocato la fuga forzata di oltre cento famiglie dalla zona.