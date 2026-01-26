The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Messico: attacco armato in un campo da calcio, 11 morti e 12 feriti

Keystone-SDA

Un attacco armato in un campo da calcio ha causato almeno 11 morti e 12 feriti domenica nello stato centrale messicano di Guanajuato, uno dei più violenti del paese afflitto da gruppi della criminalità organizzata. Lo hanno dichiarato le autorità locali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’attacco è avvenuto nella città di Salamanca. “È stata confermata la morte di 11 persone, 10 delle quali sono morte sul posto e un’altra mentre riceveva cure mediche in ospedale”, hanno dichiarato le autorità locali aggiungendo che “12 persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco e sono attualmente in cura”.

Sabato sera quattro sacchi contenenti resti umani erano stati abbandonati nella stessa città. Guanajuato è un centro industriale con stabilimenti di assemblaggio di automobili e numerose attrazioni turistiche, dove diversi gruppi della criminalità organizzata si contendono il controllo del traffico di droga e del furto di carburante.

La zona dell’attacco di Salamanca è stata blindata dall’arrivo della Guardia nazionale, dell’esercito e delle forze di sicurezza statali. È scattata immediatamente una vasta operazione di ricerca per individuare i killer.

Il governo locale ha condannato l’accaduto, esprimendo solidarietà alle famiglie colpite e promettendo il massimo impegno per riportare la pace in una regione segnata dalla violenza. La Procura generale sta raccogliendo prove sul posto per fare luce sulla dinamica dell’attacco.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR