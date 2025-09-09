The Swiss voice in the world since 1935
Messico: treno travolge bus, 10 morti e oltre 60 feriti

Keystone-SDA

Almeno 10 morti e 61 feriti è il bilancio del drammatico incidente avvenuto ad Atlacomulco, 115 km a nord-ovest di Città del Messico, dove un treno merci ha travolto un autobus a due piani della compagnia Herradura de Plata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le autorità locali, il conducente del bus avrebbe tentato di attraversare i binari prima del convoglio.

Tra le vittime sette sono donne e tre uomini mentre decine sono i feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime, che sono stati trasferiti in vari ospedali della capitale messicana.

La compagnia ferroviaria CPKC ha espresso cordoglio alle famiglie e collaborerà alle indagini, ribadendo l’appello agli autisti ad evitare manovre rischiose ai passaggi a livello mentre sul posto sono accorsi decine di soccorritori della protezione civile e delle forze dell’ordine.

