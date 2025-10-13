Meyer Burger, fine delle negoziazioni in Borsa

The Swiss voice in the world since 1935
Il produttore di impianti fotovoltaici Meyer Burger dice definitivamente addio alla Borsa svizzera. L'ultimo giorno di contrattazioni è fissato al 13 gennaio 2026, fa sapere oggi l'autorità di controllo SIX Exchange Regulation (SER).

(Keystone-ATS) Le negoziazioni dei titoli dell’azienda con sede a Thun (BE) erano momentaneamente sospese. Tuttavia, gli scambi sul mercato finanziario elvetico sono ripartiti oggi, con l’avvio delle seduta odierna, e rimarranno possibili per i prossimi tre mesi, fino all’addio definitivo. Meyer Burger non ha pubblicato e presentato in tempo utile il rapporto annuale 2024 e non ha inoltrato alcun ricorso. La decisione del Regulatory Board è quindi definitiva.

Il gruppo aveva presentato istanza di fallimento per le sue filiali negli Stati Uniti (280 dipendenti) e in Germania (oltre 600 lavoratori). L’azione della società alla Borsa svizzera è stata sospesa il 2 giugno. Al 30 maggio, il titolo valeva appena 0,75 franchi: ha perso il 64% da inizio gennaio. Ancora più drammatica è la performance sull’arco di un anno (-86%) e di un lustro (-97%).

Meyer Burger è stata fondata nel 1953 e da 40 anni opera sul mercato solare, un comparto reso molto difficile in Europa a causa della concorrenza cinese. La strategia dell’azienda di puntare sull’elevata qualità si è scontrata con i prezzi più contenuti dei prodotti in arrivo dall’Asia, in un contesto in cui non sono giunti sostegni politici nel vecchio continente.

