The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Meyer Burger: presto potrebbe dover dire addio alla borsa svizzera

Keystone-SDA

Meyer Burger potrebbe presto dover lasciare la borsa svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il SIX Regulatory Board – entità indipendente del gruppo finanziario SIX che stabilisce le normative rilevanti per la piazza elvetica – intende togliere dal mercato l’azienda bernese specializzata nella produzione di moduli solari ad alte prestazioni, un tempo grande speranza del settore europeo e oggi in gravi difficoltà finanziarie.

Meyer Burger non otterrà inoltre alcuna esenzione temporanea dagli obblighi relativi alla pubblicazione e alla presentazione del rapporto annuale 2024, ha indicato SIX in un comunicato odierno. La decisione del Regulatory Board non è ancora definitiva: può infatti essere impugnata entro 20 giorni dinanzi all’autorità di ricorso.

La negoziazione delle azioni Meyer Burger è attualmente interrotta e per il momento lo rimarrà. Dopo l’annuncio dell’eventuale delisting definitivo le contrattazioni saranno riaperte e resteranno possibili per tre mesi fino all’ultimo giorno di scambi.

Come si ricorderà il gruppo ha presentato istanza di fallimento per le sue filiali negli Stati Uniti (280 dipendenti) e in Germania (oltre 600 lavoratori). L’azione della società alla borsa svizzera è stata sospesa il 2 giugno. Il titolo valeva 0,75 franchi: ha perso il 64% da inizio gennaio. Ancora più drammatica è la performance sull’arco di un anno (-86%) e di un lustro (-97%).

Meyer Burger è stata fondata nel 1953 e da 40 anni opera sul mercato solare, un comparto reso molto difficile in Europa a causa della concorrenza cinese. La strategia dell’azienda di puntare sull’elevata qualità si è scontrata con i prezzi più contenuti dei prodotti in arrivo dall’Asia, in un contesto in cui non sono giunti sostegni politici nel vecchio continente.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR