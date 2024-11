Meyer Burger perde principale cliente DESRI, crollo in borsa

Keystone-SDA

Meyer Burger, gruppo specializzato nell'industria fotovoltaica, e da tempo in difficoltà, ha perso il suo principale cliente, l'azienda statunitense DESRI, la quale ha deciso di rescindere il contratto-quadro con effetto immediato. Il titolo in Borsa è sprofondato.

(Keystone-ATS) Questa mattina Meyer Burger ha temporaneamente sospeso le contrattazioni e, poco prima di mezzogiorno, la ditta elvetica con sede a Thun (BE) ha poi motivato questa scelta. Esprimendosi in un comunicato, la ditta ha dichiarato di aver ricevuto la disdetta da parte dell’azienda americana D. E. Shaw Renewable Investments (DESRI), specializzata nello sviluppo di energie rinnovabili, nonché suo principale cliente.

Meyer Burger ha affermato che sta attualmente analizzando la missiva e, più precisamente, la situazione. La rescissione del contratto pone però con buone probabilità la parola fine all’ormai travagliata ditta elvetica. “Se la ristrutturazione finanziaria non dovesse andare a buon fine, la società potrebbe non essere più in grado di continuare la propria attività”, scrive il gruppo, precisando che ulteriori informazioni verranno fornite “a tempo debito”.

Le quotazioni sono state sospese tra le 10:00 e le 12:30, dopo che in mattinata il titolo era già sceso di quasi il 5%. Verso le 14:40 il prezzo dell’azione perdeva il 62,5% e valeva a 44 centesimi.