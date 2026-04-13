Mezzi pubblici: in arrivo rivoluzione, app calcola da sola tariffe

Sarà come avere un abbonamento: non importa quale trasporto si usa, quando o dove, basterà salire a bordo e scendere alla propria destinazione senza fare nulla. Keystone-SDA

Un nuovo sistema, denominato "Bibo", dovrebbe semplificare gli spostamenti con i mezzi pubblici in Svizzera.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di un’app in grado di rilevare da sola quando una persona si trova su un bus, un treno o un tram, calcolando la tariffa corrispondente al termine del viaggio.

La notizia, diffusa inizialmente stamattina dalla SRF, è stata confermata a Keystone-ATS dall’organizzazione di settore Alliance SwissPass. “Si avrà quindi automaticamente un biglietto valido”, ha spiegato la portavoce Michaela Ruoss.

In poche parole, sarà come avere un abbonamento: non importa quale trasporto si usa, quando o dove, basterà salire a bordo e scendere alla propria destinazione senza fare nulla. Una modalità che ricorda quella “Hop-on, Hop-off” in voga nella grandi città, che permette ai turisti di “saltare su e giù” (questa la traduzione dell’espressione inglese) da un mezzo a qualsiasi fermata lungo un itinerario.

La differenza è che con il sistema “Be in – Be out” (da qui “Bibo”) non si paga un prezzo fisso, bensì solo per i tragitti concretamente effettuati. A partire dalla fine di aprile, la novità sarà testata su circa 3000 persone per un periodo di due mesi. Con questa sperimentazione, si intende verificare l’affidabilità della registrazione dei viaggi e del calcolo dei prezzi, nonché il gradimento da parte degli utenti. Dopo di che, si valuterà se e quando introdurla.

L’app rileva tramite Bluetooth quando qualcuno sale e scende da un mezzo pubblico. I dati non verrebbero mai trasmessi a terzi e sarebbero conservati in conformità con le norme svizzere in materia di protezione degli stessi, afferma Alliance SwissPass.

Secondo quanto riferisce la SRF, Pro Bahn, l’associazione che tutela gli interessi dell’utenza del trasporto pubblico, accoglie con favore Bibo, a condizione che rimangano disponibili delle alternative. I passeggeri potranno continuare a utilizzare l’attuale sistema Easyride – con check-in e check-out manuali – oppure acquistare i biglietti allo sportello o presso i distributori automatici, hanno garantito le FFS, a loro volta ben disposte nei confronti della rivoluzione.