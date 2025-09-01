The Swiss voice in the world since 1935
Mezzo milione di visitatori alla Festa federale di lotta svizzera

Lotta svizzera
Keystone-SDA

La Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri, conclusasi ieri con l'incoronamento del nuovo "re", il grigionese Orlik Armon, entrerà nella storia per quanto riguarda il numero di visitatori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sono stati infatti in tutto mezzo milione gli appassionati accorsi a Mollis (GL) tra il 15 e il 31 agosto.

Lo ha comunicato ieri sera il comitato organizzativo, secondo cui la cifra “entrerà negli annali”. Nella nota gli organizzatori hanno anche lodato il piano di trasporto messo a punto dalle FFS. Per presenziare all’evento, che si tiene ogni tre anni, si sono recati in treno infatti molte più persone del previsto. Per l’occasione, le Ferrovie federali svizzere hanno messo a disposizione 500 corse speciali con 170’000 posti a sedere.

Ieri, in occasione della giornata conclusiva, la Glarnerland-Arena ha registrato il tutto esaurito. “Siamo molto soddisfatti e siamo riusciti a superare anche le aspettative più ottimistiche”, ha dichiarato il presidente del comitato Jakob Kamm, citato nel comunicato.

Il programma a margine della Festa federale di lotta svizzera si è esteso lungo l’arco di due settimane.

