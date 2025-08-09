Migliaia a Tel Aviv manifestano per fine guerra a Gaza

In migliaia sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere la fine della guerra a Gaza, il giorno dopo la decisione del governo di occupare Gaza City, rispondendo all'appello del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi israeliani.

(Keystone-ATS) I manifestanti hanno esposto cartelli e foto degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e dei gruppi affiliati a Gaza, chiedendo al governo Netanyahu di garantirne il rilascio.