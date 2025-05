Migliaia di lavoratori edili manifestano a Zurigo

Keystone-SDA

Più di 10.000 lavoratori edili hanno manifestato sabato pomeriggio a Losanna e Zurigo per chiedere aumenti salariali e orari di lavoro favorevoli alle famiglie.

4 minuti

(Keystone-ATS) Il motto della manifestazione è “Rispetto per il nostro lavoro”. Il Contratto nazionale di lavoro (CCL) che scade alla fine dell’anno e i sindacati Unia e Syna si aspettano “negoziati non facili”.

A Zurigo, un escavatore ha guidato il corteo e gli altoparlanti hanno suonato canti operai italiani. I manifestanti provenivano da tutta la Svizzera tedesca e dal Ticino. Diversi gruppi con tamburi hanno animato la manifestazione, accompagnati da centinaia di fischietti e fumogeni rossi. Molti lavoratori, soprattutto uomini, portavano bandiere di Unia. In fondo al corteo dominavano le bandiere di Syna.

Il corteo ha attraversato il centro della città fino a Helvetiaplatz dove hanno preso la parola diversi oratori. “Ora è il turno dell’associazione dei costruttori”, ha dichiarato la presidente di Syna Yvonne Feri. Diverse linee di tram sono interrotte e il traffico è stato deviato.

I lavoratori edili della Svizzera romanda – muratori e capisquadra – hanno invece manifestato a Losanna. L’azione è iniziata alle 13.00 alla stazione di Losanna. Il corteo si è poi diretto verso Place St-François, nel centro della città, dove erano previsti interventi di alcuni sindacalisti. Secondo un conteggio effettuato da Keystone-ATS, circa 2.000 dipendenti hanno partecipato alla marcia, dominata dal rosso di Unia. La manifestazione era stata autorizzata.

Grandi striscioni e cartelli recitavano “Muratori romandi in lotta”,”Più protezione”, “Lottiamo per la nostra salute e dignità” e “Meno pressione sul lavoro – Più potere d’acquisto”.

Quattro rivendicazioni principali

I lavoratori chiedono che le giornate lavorative siano a otto ore, in modo da poter conciliare lavoro e famiglia, un’indennità per la pausa mattutina, tempi di viaggio integralmente retribuiti e “aumenti salariali dignitosi per tutti e una compensazione garantita per l’inflazione in futuro”. “Oggi un lavoratore può assentarsi da casa per 13 o 14 ore, se si tiene conto della giornata lavorativa e dei tempi di viaggio”, denunciano i sindacati.

L’Associazione Svizzera degli Imprenditori si pronuncerà solo dopo la prima della prima tornata di colloqui, prevista per il 7 luglio, su “eventuali richieste concrete avanzate dai sindacati”, come aveva indicato all’inizio di aprile.

Sempre più sotto pressione

Nell’autunno del 2022, durante le trattative per l’attuale accordo CCL, circa 15.000 muratori sono scesi in piazza tra la metà di ottobre e la fine di novembre per difendere le loro richieste in diverse città svizzere.

“Spero che questa volta i negoziati siano più rapidi e migliori”, ha dichiarato a Keystone-ATS Pierre-Yves Maillard, presidente dell’Unione sindacale svizzera (USS), indossando un berretto rosso al fianco dei lavoratori edili a Losanna. “Il loro volume di lavoro è aumentato costantemente negli ultimi dieci anni, di quasi il 20%, mentre la forza lavoro si è ridotta di circa l’1,5%”, ha detto.

“Questo comporta un’enorme pressione sull’orario di lavoro. Questa pressione deve essere allentata e regolata”, ha affermato. L’altro messaggio importante riguarda la sicurezza. “È necessario migliorare la sicurezza e la protezione nei cantieri”, ha detto Maillard. Durante la manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio in omaggio a tutte le vittime dei cantieri.