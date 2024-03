Migliaia in piazza in Ungheria per Magyar, oppositore emergente

1 minuto (Keystone-ATS) Decine di migliaia di ungheresi hanno risposto oggi nel centro di Budapest all’appello di Peter Magyar, la nuova figura emergente dell’opposizione a Viktor Orban. “Creiamo una forza a cui possano unirsi tutti gli ungheresi ben intenzionati che vogliono lavorare per il loro Paese”, ha detto rivolgendosi alla folla, denunciando “l’oligarchia” che “rovina” il suo Paese. L’oppositore ha inoltre chiesto il ritorno all’indipendenza della procura e dei media nonché l’adesione dell’Ungheria alla procura europea. Magyar viene accreditato al 9% secondo le intenzioni di voto in caso di elezioni, stando ad un sondaggio condotto la settimana scorsa dall’istituto ungherese Median, che lo renderebbe così la forza principale in un’opposizione molto frammentata qualora dovesse fondare un partito.