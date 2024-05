Migliaia iraniani a cerimonia per Raisi in centro Teheran

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Decine di migliaia di iraniani si sono riuniti stamattina presto nel centro di Teheran per rendere l’ultimo omaggio al presidente Ebrahim Raisi, morto domenica in un incidente in elicottero. Lo ha detto la televisione di Stato iraniana.

Le preghiere durante la cerimonia di addio per Raisi, deceduto all’età di 63 anni insieme ad altre sette persone tra cui il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, sono state guidate dal leader supremo della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei.

La folla si è radunata dentro e intorno l’Università di Teheran. Dopo la preghiera, è iniziato il corteo funebre nelle strade della capitale iraniana.

Alla cerimonia era presente anche Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas, che è stato visto salutare il comandante in capo dell’Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi. Raisi è morto tre giorni fa, quando l’elicottero su cui viaggiava si è schiantato in un’area remota nel nord-ovest del Paese, vicino al confine con l’Azerbaigian.