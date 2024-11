Migros: 2,5 miliardi per i supermercati

Keystone-SDA

Migros passa all'offensiva. Il rivenditore in difficoltà vuole investire 2,5 miliardi di franchi per aprire nuovi negozi, modernizzare quelli esistenti e ridurre i prezzi.

(Keystone-ATS) Nonostante le misure di risparmio, Migros vuole investire su larga scala: nei prossimi cinque anni 350 supermercati esistenti verranno ammodernati, ha comunicato oggi l’azienda. Migros prevede inoltre di aprire 140 nuovi supermercati nei prossimi cinque anni. Il numero delle filiali passerà da 790 a 930.

La maggior parte di questi saranno “piccoli negozi M in aree dove la popolazione è in rapida crescita”. Migros investirà 2 miliardi di franchi solo per queste nuove aperture.

Anche le riduzioni di prezzi fanno parte delle misure previste. Oltre 1000 prodotti di uso quotidiano saranno ridotti “a livello discount”, indica la nota, precisando che queste riduzioni di prezzo avranno luogo quest’anno e il prossimo. A tal fine saranno sostenuti altri 500 milioni di franchi di costi di investimento.