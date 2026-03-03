Migros: importazione frutta e verdura, cambia la logistica

Keystone-SDA

Migros ridefinisce la propria logistica di importazione per frutta e verdura: a partire dal 2028 la gestione passerà alla società Buonvicini, azienda con sede a Wallisellen (ZH) specializzata in tale ambito.

(Keystone-ATS) L’obiettivo, spiega la cooperativa in un comunicato odierno, è garantire la massima freschezza ai clienti e rafforzare il nucleo di attività del gruppo.

Il nuovo sistema si articolerà su due centri principali: l’attuale sede di Buonvicini a Stabio (TI) e un nuovo polo settentrionale a Münchenstein (BL). La scelta della seconda sede è caduta sulla località renana per la sua posizione strategica nel triangolo tra Svizzera, Germania e Francia, nonché per gli ottimi collegamenti e le infrastrutture già disponibili.

Per fare spazio a Münchenstein a Buonvicini il gruppo trasferirà tutte le attività logistiche della propria cooperativa di Basilea a Schönbühl (BE), dove ha sede la cooperativa Migros Aare. Le trattative per questo passaggio sono già state avviate e si prevede di chiudere l’accordo entro l’estate del 2026. Il completamento dell’intera operazione è invece programmato entro il 2030.

Migros non ha fornito dettagli sul volume di merci interessate dalla riorganizzazione né sull’entità degli investimenti previsti per il nuovo sito di Münchenstein, citando ragioni di riservatezza. L’operazione non avrà comunque conseguenze per l’impiego: interpellata dall’agenzia Awp l’azienda ha assicurato che la ristrutturazione non comporterà tagli di posti di lavoro. Per tutto il personale coinvolto nei cambiamenti saranno trovate soluzioni di ricollocamento adeguate, promette l’impresa.