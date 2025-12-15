Migros: la cassa pensioni versa il 7,25% sugli averi di vecchiaia

Keystone-SDA

Buone notizie per dipendenti e gli ex dipendenti di Migros, perlomeno sul fronte della previdenza professionale: la cassa pensioni aziendale CPM gode di ottima salute e può quindi elargire prestazioni interessanti.

(Keystone-ATS) Concretamente a partire dal primo gennaio 2026, verrà corrisposto un interesse del 7,25% sugli averi di vecchiaia, mentre le attuali rendite di vecchiaia, di invalidità, per i superstiti e per i figli saranno aumentate dell’1,5%, ha indicato oggi la Federazione delle Cooperative Migros (FCM).

La ristrutturazione all’interno del gruppo ha portato a liquidazioni parziali nel 2025, che hanno interessato circa il 3% delle attività patrimoniali. Grazie ai solidi rendimenti, il patrimonio totale ha comunque avuto un andamento positivo ed è salito leggermente, a fine ottobre, a 29,8 miliardi di franchi. “La cassa pensioni Migros è in ottime condizioni finanziarie: gli assicurati e i beneficiari di rendite ne traggono vantaggio”, riassume il direttore Christoph Ryter, citato in un comunicato.