Migros: sugli scaffali manca cioccolato Lindt, “si è in trattativa”

Keystone-SDA

Attualmente in alcuni negozi Migros non sono più disponibili determinati prodotti Lindt & Sprüngli: il gigante del commercio al dettaglio sta infatti rinegoziando i prezzi con il produttore di cioccolato.

2 minuti

(Keystone-ATS) “In alcune filiali potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento del cioccolato Lindt”, ha indicato all’agenzia Awp una portavoce di Migros confermando una notizia diffusa ieri dall’emittente friburghese RadioFr. Le trattative potrebbero avere ripercussioni sull’assortimento disponibile in tutta la Svizzera: al momento l’azienda non è in grado di dire quando le discussioni saranno concluse.

Migros dice di impegnarsi a favore di prezzi alimentari più convenienti ed equi in Svizzera e in Europa. “Se i produttori di marca avanzano richieste di prezzo che per noi non sono comprensibili cerchiamo innanzitutto di negoziare”, ha proseguito l’addetta stampa. “L’obiettivo principale è quello di evitare aumenti per i nostri clienti”.

“Nell’ambito del riorientamento della sua strategia di acquisto, la Federazione delle cooperative Migros ha avviato trattative con Lindt & Sprüngli in merito ai prodotti Lindt venduti da Migros e Denner”, ha confermato da parte sua una responsabile della comunicazioni della multinazionale dei dolciumi. “A causa delle trattative in corso, alcuni articoli non sono attualmente disponibili ovunque”. L’azienda se ne rammarica: l’obiettivo è quello di ripristinare la disponibilità dei prodotti il più rapidamente possibile, fa sapere il gruppo con sede a Kilchberg (ZH).