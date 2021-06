Migros richiama dieci prodotti alimentari pronti, troppo piombo

Su ordine delle autorità, Migros sta richiamando dieci prodotti alimentari pronti. Si è scoperto che un ingrediente in minestre, salse, risotti e pasta pronte conteneva troppo piombo. Non si possono quindi escludere rischi per la salute. KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Su ordine delle autorità, Migros sta richiamando dieci prodotti alimentari pronti. Si è scoperto che un ingrediente in minestre, salse, risotti e pasta pronte conteneva troppo piombo. Non si possono quindi escludere rischi per la salute.

I dieci prodotti, che erano disponibili praticamente in tutti i punti vendita Migros, sono già stati rimossi dagli scaffali, ha annunciato questa sera il grande dettagliante. Coloro che hanno già acquistato gli articoli possono restituirli per un rimborso.

Si tratta dei prodotti Bon Chef Minestra marocchina di lenticchie, Salsa Casimir, Mix per sminuzzato, Mix per gulash, Salseria Bolognese all Soja, nonché dei prodotti Subito Risotto Parmigiano, Risotto al pomodoro, Risotto con asparagi, Risotto Milanese e Pasta alla Nonna.