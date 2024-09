Migros vende 12 negozi Bike World

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Migros ha trovato un acquirente per la maggior parte delle sue filiali Bike World. Il rivenditore di biciclette Thömus rileverà 12 delle 14 filiali Migros e circa 130 dipendenti e apprendisti di tutti i negozi.

Lo ha comunicato oggi Migros senza fornire dettagli finanziari.

Le filiali, secondo la nota, saranno modificate e riaperte a partire dal primo marzo 2025 sotto il nome di Thömus Bike World. Le sedi interessate sono Affoltern am Albis (ZH), Au Wädeswil (ZH), Baden (AG), Ebikon (LU), Muri (AG), Payerne (VD), Pratteln (BL), Romanel-sur-Lausanne (VD), Schlieren (ZH), San Gallo, Volketswil (ZH) e Zuchwil (SO). Di queste sedi verrà assunta l’intera forza lavoro, ossia 111 dipendenti e 22 apprendisti.

Ai collaboratori delle filiali di Bike World di Hinwil (ZH) e Winterthur (ZH), non acquisite, Thömus offrirà un impiego equivalente, viene precisato.

Lo scorso febbraio Migros aveva annunciato l’intenzione di separarsi da diverse sue filiali e allo stesso tempo comunicato una riduzione fino a 1500 posti di lavoro a tempo pieno in seno al gruppo.

Oltre a Bike World, sono in vendita anche la filiale di viaggi Hotelplan, il negozio di mobili Micasa, le filiali Do it + Garden e la filiale di cosmetici e igiene Mibelle. La vendita di Melectronics è già stata conclusa: 20 dei 37 negozi di elettronica saranno rilevati da Mediamarkt, mentre i restanti 17 saranno chiusi.

Recentemente è stato trovato un acquirente anche per SportX. Il gruppo Dosenbach-Ochsner rileverà una buona metà dei negozi. La sorte dei restanti 22 negozi SportX è ancora aperta.