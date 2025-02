Migros vende Hotelplan a Dertour e Interhome a HomeToGo

Keystone-SDA

Migros ha regolato la vendita di Hotelplan e della sua filiale Interhome.

(Keystone-ATS) A rilevare il tour operator sarà la tedesca Dertour, mentre l’impresa attiva nel settore dell’intermediazione di alloggi di vacanza passerà alla società berlinese – con sede legale a Lussemburgo – HomeToGo.

Lo hanno comunicato oggi in tre note separate i protagonisti dell’operazione. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, dato che le trattative con le due concorrenti provenienti dalla Germania erano emerse da mesi.

Hotelplan finisce quindi nelle mani di uno dei due fin qui principali antagonisti sul mercato svizzero (l’altro è Tui), rafforzandone la posizione. Dertour è già in effetti presente nella Confederazione con i marchi Kuoni ed Helvetic Tours.

Dertour acquisirà – il prezzo non è stato divulgato – tutte le unità commerciali di Hotelplan, fatta eccezione per il settore delle case di vacanza. Interhome infatti entra in possesso di HomeToGo, che opera nel suo stesso campo. Secondo quest’ultima, il costo dell’operazione è di 150 milioni di franchi. La società intende integrare Interhome e si aspetta di conseguenza un aumento significativo di ricavi e redditività.

“Con Dertour e HomeToGo abbiamo trovato una buona soluzione per il futuro dell’intero Hotelplan Group. Le due aziende hanno i requisiti ideali per continuare a sviluppare con successo questi settori di attività”, afferma, citato nel comunicato del gigante arancione, Michel Gruber, presidente del consiglio di amministrazione di Hotelplan e responsabile del dipartimento commercio della Federazione delle cooperative Migros.

Il trasferimento ai nuovi proprietari si svolge previa approvazione da parte delle autorità competenti, viene precisato. I collaboratori e le collaboratrici saranno rilevati nell’ambito di questa doppia transazione, si legge ancora nella nota. Nulla cambierà nemmeno per la clientela, per i proprietari di case e per i partner commerciali.

Hotelplan Group, con quartier generale a Glattbrugg (ZH), fornisce lavoro a circa 2500 persone in 238 sedi ed è presente in 20 Paesi. Nel 2024 ha realizzato un fatturato da primato di 1,78 miliardi di franchi. Circa un anno fa è stato reso noto che Migros era alla ricerca di acquirenti per la sua filiale dedicata ai viaggi. Essa non rientrava più nei piani del colosso, il quale ha ritenuto che avesse migliori opportunità di sviluppo al di fuori del suo universo.

Dertour, basato a Colonia, è uno dei principali gruppi di tour operator in Europa. Oltre 130 aziende fanno parte di questa realtà, che impiega oltre 10’000 persone in 16 Paesi del Vecchio Continente.

HomeToGo dal canto suo è stata fondata nel 2014 e opera con siti web e app localizzati in 30 nazioni. È inoltre quotata alla borsa di Francoforte e conta 800 dipendenti.