Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all’Onu
Dopo mesi di rinvii, il Senato ha confermato Mike Waltz come prossimo ambasciatore americano all'Onu. Il voto, con 47 voti favorevoli e 43 contrari, arriva pochi giorni prima che i leader mondiali si riuniscano a New York per l'annuale Assemblea Generale dell'Onu.
(Keystone-ATS) l ruolo di ambasciatore all’Onu – l’ultimo membro del gabinetto di Donald Trump ad essere confermato – è vacante da otto mesi, lasciando gli Usa senza un rappresentante di alto livello su un importante palcoscenico mondiale.