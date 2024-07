Mikron: utili e fatturato in aumento, ma nuove commesse in calo

(Keystone-ATS) Utili e vendite in aumento per Mikron, anche se i primi non hanno mantenuto i ritmi di crescita delle seconde.

Nel primo semestre il gruppo industriale con sede a Bienne (BE) e presente anche in Ticino attivo nel settore delle macchine di precisione ha visto i ricavi salire (su base annua) del 7% a 191 milioni di franchi, mentre risultato operativo Ebit è progredito del 2% a 15 milioni e l’utile netto ha beneficiato di un incremento del 5%, pure a 15 milioni.

Stando alle indicazioni odierne dell’azienda il margine Ebit (cioè il rapporto fra il profitto operativo e il giro d’affari) è sceso dall’8,2% al 7,8%. Il calo viene attribuito a una temporanea debolezza del mercato statunitense e agli investimenti in progetti strategici di crescita quali la digitalizzazione del portafoglio prodotti. Note negative arrivano anche dalle nuove commesse, che si sono contratte dell’11% a 221 milioni.

Al capitolo prospettive i vertici si mostrano prudenti, visto il contesto considerato imprevedibile dello sviluppo economico globale. L’azienda rinuncia a fissare obiettivi specifici per il 2024, ma si aspetta comunque che le vendite rimangano stabili. Malgrado le difficili condizioni di mercato è inoltre previsto un risultato in linea con quello del 2023.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l’apertura del mercato alle 09.00. L’azione Mikron si è peraltro mossa bene negli ultimi mesi: dall’inizio di gennaio ha guadagnato il 28% e sull’arco di un anno la performance è del +58%.

Fondato nel 1908 a Bienne, il gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione e di fabbricazione di alta precisione. In Svizzera ha stabilimenti a Boudry (NE) e ad Agno (dove nel 1986 rilevò l’azienda Albe); altre unità produttive si trovano in Germania, Stati Uniti, Singapore, Cina, Lituania e Italia. L’organico comprende attualmente circa 1600 dipendenti.