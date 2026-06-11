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Ministro Difesa Gb si dimette, ‘poche risorse per forze armate’

Keystone-SDA

Il ministro della Difesa britannico, John Healey, ha rassegnato a sorpresa le sue dimissioni con una lettera indirizzata al premier laburista Keir Starmer.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Healey accusa il Tesoro di non voler stanziare le risorse necessarie a difendere il Paese “in questo momento di minacce crescenti”.

Si tratta di un nuovo duro colpo per il primo ministro nel pieno di una crisi della sua leadership, che arriva dopo le recenti dimissioni del titolare della Sanità, Wes Streeting.

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