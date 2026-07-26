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Ministro tedesco, ‘i feriti al Pride di Berlino sono 29’

Keystone-SDA

Sono 29 le persone rimaste ferite nell'attentato di ieri sera al Pride Berlino: lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, in conferenza stampa, aggiornando le stime.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dobrindt ha affermato che il sospettato ha usato un van per investire la folla e poi ha usato un coltello o “un altro strumento contundente”, un machete o un coltello, per aggredire i passanti, causando gravi ferite.

L’attacco è stato “un attentato terroristico islamista”, ha sostenuto Dobrindt, che ha aggiunto che la madre del presunto attentatore ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002. La famiglia è originaria del Libano.

Dobrindt ha affermato che i piani di sicurezza esistenti per i grandi eventi devono essere rivisti e che non si possono escludere altri attacchi in Germania.

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