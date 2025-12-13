Minsk libera 123 detenuti, anche il Nobel per la pace Bialiatski

Keystone-SDA

Il regime bielorusso ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova ed il Nobel per la pace Ales Bialiatski. Lo hanno reso noto i media di stato e la notizia è stata confermata da gruppi di attivisti per i diritti umani.

(Keystone-ATS) In precedenza un inviato statunitense aveva dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso.

La Bielorussia ha liberato anche il leader dell’opposizione Viktor Babariko in un importante processo di liberazione di prigionieri politici, ha poi dichiarato l’organizzazione per i diritti umani Viasna.

“Viktor Babariko è libero”, ha indicato l’organizzazione in un post sui social media, dopo la conferma che anche la leader delle proteste Maria Kolesnikova e il premio Nobel Ales Bialiatski erano stati rilasciati nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti.

Babariko era uno dei principali sfidanti del presidente bielorusso Alexander Lukashenko prima di essere incarcerato in vista delle elezioni del 2020, ampiamente denunciate come truccate da gruppi per i diritti umani e osservatori indipendenti, innescando proteste di massa in tutto il Paese, stretto alleato della Russia.