MO: Hamas, “accettiamo l’accordo sul cessate il fuoco”

(Keystone-ATS) Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha informato il premier del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel “dell’approvazione da parte del movimento della loro proposta sull’accordo di cessate il fuoco”.

Haniyeh ha chiamato direttamente i due leader al telefono, annuncia un comunicato di Hamas su Telegram. “Abbiamo concordato un cessate il fuoco di sei settimane”, ha riferito una fonte di Hamas dopo l’annuncio dell’accordo sui termini della tregua. Lo riporta Ynet.

Il leader di Hamas ha pure informato l’Iran del fatto che la fazione ha accettato la proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori egiziani e del Qatar. Lo ha fatto sapere Hamas su Telegram spiegando che Haniyeh ha parlato con il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian informandolo anche “dei dettagli dell’accordo”.

Secondo fonti egiziane di alto livello, una delegazione di Hamas arriverà domani mattina al Cairo per discutere degli ultimi dettagli dell’ipotesi di accordo approvata stasera.

“Lo spirito positivo con cui la direzione del movimento ha risposto quando ha studiato la proposta di cessate il fuoco che ha recentemente ricevuto, e con questo stesso spirito si recherà al Cairo per raggiungere l’accordo”, ha confermato Hamas a Skynews Arabia.

Intanto, giornalisti sul posto hanno constatato scene di gioia e spari in aria a Rafah dopo il sì di Hamas al cessate il fuoco.

“La palla è ora nel campo di Israele”, ha detto un esponente di Hamas citato dai media internazionali dopo che il leader Ismail Haniyeh ha fatto sapere che la fazione islamica “accetta” la proposta di mediazione di Qatar e Egitto sul cessate il fuoco a Gaza.

E proprio da Israele giungono le prime reazioni negative. “Una proposta unilaterale senza coinvolgimento israeliano. Questa non è la bozza che abbiamo discusso con gli egiziani”, ha detto un alto funzionario israeliano al sito Ynet aggiungendo che “questo è un esercizio di Hamas volto a presentare Israele come chi rifiuta” l’intesa. Un’altra fonte israeliana ha definito l’annuncio di Hamas “inaccettabile”.

Israele ha ricevuto pochi minuti fa la risposta di Hamas alla proposta egiziano-qatariota e la sta esaminando. Lo scrive su X il giornalista di Axios, Barak Ravid. Il team negoziale israeliano, guidato dal capo del Mossad David Barnea, ha ricevuto e sta studiando la risposta di Hamas ai mediatori egiziani. “Stiamo verificando la proposta e le sue conseguenze”, ha detto una fonte citata dai media

Sulla proposta di tregua si è espressa anche la Turchia. “Chiedo a tutti i Paesi occidentali di fare pressione affinché Israele accetti il cessate il fuoco”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa ad Ankara dopo una riunione di gabinetto, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. “Siamo lieti che Hamas abbia annunciato di avere accettato il cessate il fuoco, su nostro suggerimento. Ora lo stesso passo dovrebbe essere fatto da Israele”, ha detto il presidente turco.

In precedenza, un raid israeliano ha colpito un deposito di aiuti umanitari sul lato palestinese di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo fa sapere Sinai for Human rights, ong che fa capo a una organizzazione di Londra.

Sul suo profilo X, Sinai for human rights ha pubblicato foto che mostrano mezzi antincendio egiziani in azione per spegnere l’incendio.

Secondo le fonti, questo attacco ha danneggiato alcuni camion utilizzati per trasportare gli aiuti alla popolazione palestinese ammassata a Rafah.