MO: Hamas, consegna dei corpi ostaggi senza cerimonia pubblica

Un funzionario di Hamas ha comunicato che la consegna a Israele dei corpi dei quattro ostaggi uccisi avverrà questa sera senza una cerimonia "pubblica".

(Keystone-ATS) “La consegna avverrà senza la presenza del pubblico per impedire all’occupante di trovare qualsiasi pretesto per ritardi o ostruzioni”, riguardo soprattutto al rilascio dei detenuti palestinesi.

Secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al Times of Israel, i corpi saranno consegnati agli egiziani, che li trasferiranno in Israele.

Si prevede che Hamas consegni Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur, precisa il Times of Israel.

Dal canto suo, Israele rilascerà i 602 prigionieri palestinesi la cui liberazione era prevista per sabato.

Intanto il Cairo ha informalmente respinto l’idea dell’ex premier israeliano Yair Lapid secondo cui l’Egitto dovrebbe gestire la Striscia di Gaza per almeno otto anni, in cambio di un massiccio alleggerimento del debito estero.

Come affermano “fonti” rilanciate su X dalla tv Al Arabiya, “l’Egitto conferma che non gestirà la Striscia di Gaza” e “respinge qualsiasi proposta riguardante la futura gestione” dell’enclave palestinese. “L’Egitto sottolinea che non sarà trascinato in alcun tentativo di gestione di Gaza”, insistono le fonti egiziane.

Lapid aveva proposto che Il Cairo dovrebbe anche “dirigere una forza di pace in partenariato con i Paesi del Golfo e la comunità internazionale” per garantire la sicurezza e completare il processo di smilitarizzazione totale della Striscia.