MO: Idf, al via raid contro Hezbollah nel sud del Libano
L'Idf ha annunciato di aver avviato una serie di attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, a seguito degli avvisi di evacuazione inviati ai residenti di tre villaggi dell'area.
(Keystone-ATS) Secondo fonti libanesi, i raid hanno colpito un edificio nel villaggio di Aita al-Jabal e un altro nel villaggio di Tir Debba.
In precedenza l’Idf aveva avvertito i residenti dei due villaggi nonché di quello di Taybeh, di imminenti attacchi contro “le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah” per contrastare i tentativi della milizia libanese di “ricostruire le sue attività nella zona”.
L’avviso, pubblicato dal portavoce militare in lingua araba e corredato di mappe, invita i residenti degli edifici segnalati “utilizzati da Hezbollah” ad “evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri” per evitare rischi alla propria sicurezza.