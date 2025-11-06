The Swiss voice in the world since 1935

MO: Idf, al via raid contro Hezbollah nel sud del Libano

Keystone-SDA

L'Idf ha annunciato di aver avviato una serie di attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, a seguito degli avvisi di evacuazione inviati ai residenti di tre villaggi dell'area.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo fonti libanesi, i raid hanno colpito un edificio nel villaggio di Aita al-Jabal e un altro nel villaggio di Tir Debba.

In precedenza l’Idf aveva avvertito i residenti dei due villaggi nonché di quello di Taybeh, di imminenti attacchi contro “le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah” per contrastare i tentativi della milizia libanese di “ricostruire le sue attività nella zona”.

L’avviso, pubblicato dal portavoce militare in lingua araba e corredato di mappe, invita i residenti degli edifici segnalati “utilizzati da Hezbollah” ad “evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri” per evitare rischi alla propria sicurezza.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR