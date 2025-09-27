MO: Trump, entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai

"Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati (...) e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo". Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Tutti i paesi della regione sono coinvolti – ha aggiunto il presidente Usa – Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C’è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. Dobbiamo liberare gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura!”.

Trump riceverà lunedì Netanyahu alla Casa Bianca.

Dal canto suo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il cui governo ha sostenuto Hamas, ha dichiarato di supportare qualsiasi cessate il fuoco a Gaza dopo che Donald Trump ha espresso ottimismo per un accordo. “Sosterremo con tutto il cuore qualsiasi accordo che possa fermare questa tragedia, che possa salvare vite umane e impedire che donne e bambini soffrano la fame”, ha detto Pezeshkian ai giornalisti a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.