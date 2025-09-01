Modi a Putin: ‘stop alla guerra in Ucraina quanto prima’

Keystone-SDA

L'India accoglie "con favore tutti i recenti sforzi compiuti per la pace. Ci auguriamo che tutte le parti procedano in tal senso, in modo costruttivo".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il premier Narendra Modi nel bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin, a margine dei lavori del vertice Sco di Tianjin, in merito alla guerra in Ucraina scatenata da Mosca.

“È necessario trovare un modo per porre fine al conflitto il prima possibile e stabilire una pace duratura. Questo è l’appello di tutta l’umanità”, ha aggiunto Modi nelle battute iniziali dell’incontro, nel resoconto dei media di New Delhi.

Nel suo discorso di apertura, Modi ha elogiato la “speciale e privilegiata partnership strategica” con Mosca. “India e Russia sono rimaste fianco a fianco, anche nelle situazioni più difficili”, ha detto il premier. “La nostra stretta cooperazione non è importante solo per i nostri popoli, ma anche per la pace, la stabilità e la prosperità globali”.

Il premier, con più post su X, ha rimarcato che le conversazioni con Putin “sono illuminanti”, allegando una foto di loro due in viaggio sull’auto blindata del capo del Cremlino. In seguito, in uno scritto in cirillico, ha riferito di aver avuto “un eccellente incontro. Abbiamo discusso di come approfondire la cooperazione bilaterale in tutti gli ambiti, tra cui commercio, fertilizzanti, spazio, sicurezza e cultura. Abbiamo scambiato opinioni sui processi regionali e globali, inclusa la risoluzione pacifica” del conflitto in Ucraina.

“Il nostro Partenariato strategico privilegiato speciale rimane il pilastro più importante della stabilità regionale e globale”, ha concluso Modi.