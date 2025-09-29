The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Moldavia: ‘dal voto un mandato forte per adesione a Ue’

Dal risultato delle elezioni arriva "un mandato forte per il processo di adesione". Lo ha detto la presidente della Moldavia e leader del partito filo-Ue (il Pas), Maia Sandu, in una conferenza stampa organizzata a Chisinau.

(Keystone-ATS) “Abbiamo dimostrato al mondo intero che siamo coraggiosi e dignitosi, che non ci siamo lasciati intimidire”, ha aggiunto Sandu con riferimento alle ingerenze russe. Nella tarda mattinata la presidente ha ricevuto anche la telefonata di congratulazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

