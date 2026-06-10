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Mondiali, due nuove opere di protesta di Laika a Zurigo

Keystone-SDA

Alla vigilia dei Mondiali 2026, sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist italiana Laika1954.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La prima, affissa davanti al quartier generale della Federazione internazionale di calcio (Fifa), in Fifa Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una “death cup” a forma di teschio.

La seconda, comparsa nel centro città e intitolata “Fifa Crime Cup 2026”, raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell’Ice.

Per Laika si tratta di “uno dei Mondiali più controversi della storia” sul piano dei diritti umani: “È il Mondiale di Trump, delle deportazioni dell’Ice, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza”.

Nel mirino dell’artista c’è anche il presidente Fifa Gianni Infantino, “accusato di aver tradito i valori fondanti del calcio e di aver premiato Trump con il Fifa Peace Award”.

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