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Mondiali: “Nati” parte senza Embolo, per ora negato ingresso in Usa

Keystone-SDA

La nazionale svizzera di calcio (la "Nati") è partita per il ritiro in California senza Breel Embolo, al quale manca ancora l'autorizzazione amministrativa per viaggiare negli Stati Uniti, a nove giorni dall'inizio dei Mondiali.

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(Keystone-ATS) L’attaccante del Rennes “non può viaggiare con la squadra in questo momento”, ha annunciato l’Associazione svizzera di football (ASF), poco prima della partenza del volo Zurigo-Los Angeles, spiegando che il suo Esta, un sistema automatizzato per l’ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori esenti da visto, era in sospeso ma in fase di revisione.

L’ASF non ha fornito alcuna spiegazione per tale ritardo, ma ritiene che Embolo potrà partire nelle prossime ore, o al massimo domani. L’attaccante 29enne di origini camerunensi il 21 aprile scorso è stato condannato in via definitiva dai tribunali svizzeri, con una pena di 45 aliquote giornaliere da 3’000 franchi con la condizionale, per molteplici minacce proferite nel 2018 durante un alterco a Basilea.

Embolo ha segnato una rete – su calcio di rigore – nell’ultima partita della nazionale, disputata domenica a San Gallo contro la Giordania e vinta per 4-1. L’attaccante elvetico aveva pure lanciato nei migliori dei modi le qualificazioni mondiali segnando una doppietta nella partita d’esordio contro il Kosovo, vinta per 4-0 dalla Svizzera.

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