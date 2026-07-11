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Mondiali: Martin Pfister in volo per Kansas City

Keystone-SDA

Il consigliere federale Martin Pfister è in viaggio per Kansas City (USA), dove assisterà al quarto di finale della Nazionale svizzera di calcio contro l'Argentina. Lo ha comunicato il Dipartimento federale dello sport (DDPS) sulla piattaforma X.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministro dello sport DDPS appare in un video davanti a un aereo dove annuncia la sua partenza per il Nord America. “Con la mia presenza porto simbolicamente un po’ di Svizzera in America. Hopp Schwiiz, Forza Svizzera, Allez la Suisse”, afferma Pfister al termine del breve filmato.

La sfida tra Argentina e Svizzera è prevista per la prossima notte alle 3.00 (ora svizzera). La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale di un Mondiale per la prima volta dal 1954.

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