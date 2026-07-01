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Mondiali: morti nei festeggiamenti a Città del Messico

Keystone-SDA

Almeno due persone sono morte oggi durante i grandi festeggiamenti a Città del Messico per la qualificazione della Nazionale - che ha battuto 2-0 l'Ecuador - agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una ragazza di 19 anni e un uomo di 44 anni sono deceduti per asfissia, ha riferito l’assessore alla Sanità della città. Le autorità non hanno ancora confermato la morte di una terza persona, riportata invece dai media locali.

In Messico – Paese che ospita la Coppa del mondo insieme a Usa e Canada – vi è grande entusiasmo per l’evento, alimentato dalle convincenti prestazioni della Nazionale. “El Tri”, questo il soprannome della rappresentativa locale, ha vinto tutte e quattro le partite giocate (le tre del girone e i sedicesimi), senza subire nessun gol. Al prossimo turno affronterà la vincente della sfida odierna fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.

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