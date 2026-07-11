The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Mondiali: notte libera in molti cantoni e città

Keystone-SDA

In occasione del quarto di finale dei Mondiali tra la Svizzera e l'Argentina, numerose città svizzere e diversi Cantoni hanno consentito a bar, ristoranti e altri esercizi pubblici di rimanere aperti tutta la notte per seguire l'incontro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La sfida tra Argentina e Svizzera prenderà il via la prossima notte alle 3.00 (ora svizzera) a Kansas City. Per la Nazionale elvetica si tratta di un traguardo storico: è infatti la prima qualificazione ai quarti di finale di un Mondiale dal 1954.

Zurigo aveva già annunciato mercoledì un allentamento delle restrizioni in vista della partita. Tutti i locali potranno trasmettere l’incontro sia all’interno sia all’esterno. Per limitare i disagi ai residenti non appassionati di calcio, sarà però vietato utilizzare proiettori e impianti di amplificazione.

Anche il Canton Berna ha proclamato una “notte libera” valida su tutto il territorio cantonale, eliminando il limite d’orario per gli esercizi pubblici. Lo stesso vale a Basilea Città, dove i locali potranno servire i clienti all’aperto per tutta la notte e trasmettere la partita senza interruzioni.

A Coira, il comune ha stabilito che gli esercizi della zona della movida del Welschdörfli, normalmente tenuti a chiudere alle 3.00, potranno trasmettere la partita all’interno dei propri locali. Anche gli altri esercizi che chiudono prima delle 3.00 potranno fare altrettanto, a condizione di richiedere un’autorizzazione individuale per prolungare l’orario di apertura.

Anche a Losanna bar, caffè e ristoranti saranno autorizzati a restare aperti per tutta la notte per trasmettere il quarto di finale dei Mondiali, sia all’interno sia sulle terrazze. La partita potrà essere proiettata anche negli spazi esterni, a condizione che venga diffuso esclusivamente l’audio della telecronaca.

Nel Canton Ginevra, bar, caffè e ristoranti potranno rimanere aperti per tutta la notte tra sabato e domenica. La deroga cantonale non sarà però valida per le terrazze, zona di competenza comunale. A tal proposito, la Città di Ginevra ha fatto sapere che le partite non potranno essere trasmesse all’aperto.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR