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Mondiali: Tartan Army invade Miami in attesa di Scozia-Brasile

Keystone-SDA

La Tartan Army invade Miami in vista della partita fra Scozia e Brasile.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo aver conquistato Boston, gli 8’000 tifosi scozzesi che stanno seguendo la loro nazionale ai Mondiali sono sbarcati a Miami e hanno conquistato il LoanDepot Park in occasione della partita fra i Marlins e i Rangers.

La loro allegria sta conquistando la Florida dopo aver incantato Boston, dove la presenza ha quasi terminato la birra a disposizione.

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